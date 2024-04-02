Під ударом ворожих БПЛА була енергетична інфраструктура Дніпропетровщини та Кіровоградщини

Під ударом ворожих БПЛА в ніч на вівторок була енергетична інфраструктура Дніпропетровщини та Кіровоградщини, в останній унаслідок атаки виникла пожежа на одному з об'єктів інфраструктури, повідомляють Сили оборони півдня вранці у вівторок.

"Уночі ворог укотре спрямував дрони-камікадзе типу "Shahed-131/136" з півдня. Цього разу під прицілом ворога перебувала енергетична інфраструктура Дніпропетровщини та Кіровоградщини", - йдеться в повідомленні.

"Підрозділи української протиповітряної оборони знищили 3 дрони над півднем Дніпропетровщини, решту дронів перехопили колеги", - зазначили у відомстві.

Водночас у Кіровоградській області під час атаки було пошкоджено об'єкт енергетичної інфраструктури. Спалахнула пожежа, яку пожежники оперативно ліквідували. Люди не постраждали. Наслідки пошкодження уточнюються.