Події

07:34 02.04.2024

USAID надало Україні генератори, теплоенергетичні когенераційні установки та машини екстреної допомоги

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USAID надало Україні генератори, теплоенергетичні когенераційні установки та машини екстреної допомоги

Посол США в Україні Бріджит Брінк повідомила, що Агентство США з міжнародного розвитку (USAID) надало окремим регіонам України ще сотню генераторів, теплоенергетичних когенераційних установок і машин екстреної допомоги, повідомляє посольство США в Україні.

"У той час як Росія продовжує жорстокі атаки на енергетичну інфраструктуру України, Агентство США з Міжнародного розвитку (USAID) надало Україні 109 генераторів, 19 теплоенергетичних когенераційних установок і 13 машин екстреної допомоги для забезпечення безперебійної роботи служб у Дніпрі, Вінниці, Івано-Франківську, Львові, Черкасах і Чернівцях", - ідеться в повідомленні.

Теги: #сша #допомога #брінк_бріджит

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