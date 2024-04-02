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07:17 02.04.2024

Росіяни 22 рази обстріляли Сумщину, є поранений

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Росіяни 22 рази обстріляли Сумщину, є поранений

Російські війська 1 квітня здійснили 22 обстріли прикордонних територій і населених пунктів Сумської області, загалом зафіксували 113 вибухів, повідомляє ОВА.

Зокрема, на Середино-Будську громаду ворог запустив FPV-дрон, завдав авіаудару з літака ракетами типу НАР (4 вибухи) та здійснив мінометний обстріл (3 вибухи). Унаслідок мінометного обстрілу одна людина поранена.

В Есманьській громаді ворог бив із мінометів (12 вибухів). Також були обстріли FPV-дронами (3 вибухи).

У Шалигинському росіяни скинули 2 міни. У Хотинській росіяни здійснили обстріли з мінометів (6 вибухів), РСЗВ (20 вибухів), артилерії (4 вибухи) і здійснили обстріл FPV-дроном (1 вибух). У Юнаківській здійснили мінометний обстріл (8 вибухів) і артобстріл (4 вибухи). У Свеській стався обстріл FPV-дроном (1 вибух). У Великописарівській ворог вдарив із мінометів (32 вибухи). У Краснопільській росіяни завдали авіаударів із вертольота ракетами типу НАР (12 вибухів).

 

 

 

 

Теги: #обстріли #сумська_область

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