Події

07:05 02.04.2024

У Хмельницькій області сапери знищили пів тонни вибухівки з ракети "Іскандер-М"

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Поліцейські вибухотехніки знешкодили бойову частину ракети "Іскандер М", що впала на Хмельниччині, не здетонувала і містить близько половини тонни вибухової речовини, повідомила пресслужба Національної поліції.

Як повідомили в поліції, ворожий снаряд збили сили ППО під час протистояння черговій атаці країни-агресора. Він упав у Шепетівському районі.

Його небезпечна частина не здетонувала і впала неподалік одного із сіл Полонської територіальної громади. Це становило значну небезпеку для місцевих жителів.

"У результаті професійних дій співробітників поліції вибухівку було знешкоджено просто на місці падіння", - розповіли у відомстві.

 

 

 

 

Теги: #вибухівка #хмельницька #знищення

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