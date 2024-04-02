У Хмельницькій області сапери знищили пів тонни вибухівки з ракети "Іскандер-М"

Поліцейські вибухотехніки знешкодили бойову частину ракети "Іскандер М", що впала на Хмельниччині, не здетонувала і містить близько половини тонни вибухової речовини, повідомила пресслужба Національної поліції.

Як повідомили в поліції, ворожий снаряд збили сили ППО під час протистояння черговій атаці країни-агресора. Він упав у Шепетівському районі.

Його небезпечна частина не здетонувала і впала неподалік одного із сіл Полонської територіальної громади. Це становило значну небезпеку для місцевих жителів.

"У результаті професійних дій співробітників поліції вибухівку було знешкоджено просто на місці падіння", - розповіли у відомстві.