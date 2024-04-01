Санду обговорила з представником США відновлення України

Президент Майя Санду у понеділок зустрілася зі спеціальним представником США з відновлення економіки України Пенні Прітцкер, сторони обговорили роль Кишинева у допомозі Києву, повідомляє адміністрація президента Молдови.

"Обговорення було зосереджено на ролі, яку може зіграти Республіка Молдова у процесі оновлення України", - йдеться у повідомленні.

Сучасні та безпечні автомобільні та залізниці на території Молдови можуть полегшити сполучення між Україною та Румунією та іншими членами Європейського Союзу, стимулюючи регіональну торгівлю та економіку Молдови.

"Більш того, наша країна готова прийняти у себе компанії, які беруть участь у відновленні України, щоб полегшити їхній доступ та подальші інвестиції в сусідню країну", - сказала Санду.