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21:15 01.04.2024

Порошенко представив нові системи РЕБ "Ай-Петрі СВ", розробку яких профінансував

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Порошенко представив нові системи РЕБ "Ай-Петрі СВ", розробку яких профінансував

Народний депутат України, лідер партії "Європейська солідарність", бізнесмен Петро Порошенко презентував нову систему радіо-електронної боротьби "Ай-Петрі СВ", у розробку якої він проінвестував власні 150 млн грн і на проєкт якої не витрачено жодної копійки бюджетних коштів.

Як повідомляється на сайті партії "Європейська солідарність" у понеділок, "Ай-Петрі СВ" - це мобільний засіб кіберзахисту, що дає змогу нейтралізувати ворожі безпілотники типу Орлан, Зал, Ланцет. Є позитивні результати і з нейтралізацією керованих авіабомб.

Перша система, яка вже проходить "бойове тестування" на фронті, прикриває два артилерійські дивізіони. "І перші приклади бойового застосування більш ніж обнадійливі", - зазначив Порошенко.

За його словами, це не засіб РЕБ, що поширює шуми у всіх смугах частот для перешкод роботі ворожих БПЛА, а "фактично кібер-зброя, яка чітко перехоплює позицію керівника БПЛА за всіма видами безпілотників".

Лідер "Євросолідарності" розповів, що зазвичай розробка такого комплексу триває від 3 до 8 років, але цей проєкт вдалося зробити менш ніж за 5 місяців. "І ми вже працюємо над масштабуванням, тому що є багато замовлень від військових. Комплекс складається з РЕБ, сучасної радіолокаційної станції, антидронового пристрою, надійного захищеного зв'язку, автономного живлення, пікапа, штабів управління", - розповів Порошенко.

Спочатку ці п'ять комплексів надійдуть до навчального центру, де готують екіпажі РЕБ. "Ай-Петрі СВ" може швидко переналаштовуватися при зміні льотних параметрів ворожих безпілотників, однак це потребує якісного навчання операторів, які віддалено знищуватимуть російські засоби ураження.

"На озброєнні ЗСУ з’являються новітні інструменти, які здатні захистити воїнів, захистити лінію фронту. І моя мета, щоб вся лінія фронту була прикрита унікальними комплексами РЕБ, раділокаційних станцій, комплексами Антидрон, які дозволять захистити воїнів від російської навали... "Я сподіваюся, що після завершення тренування екіпажів, на це знадобиться максимум три тижні, ми з вами побачимося вже в смузі їхнього застосування", - сказав Порошенко.

Коментуючи назву системи РЕБ, він зазначив, що "тут є певна кримська складова". "І я думаю, що цей комплекс колись буде розташований на горі Ай-Петрі і сприятиме звільненню Криму. Ми цього теж із нетерпінням чекаємо", - резюмував Порошенко.

 

 

Теги: #євросолідарність #реб #айпетрісв

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