Окупанти за добу завдали сім ракетних і 61 авіаудар по Україні, обстріляли понад 110 міст і сіл

Російські окупанти завдали за минулу добу сім ракетних і 61 авіаційний удар по території України, повідомляють в оперативній інформації щодо російського вторгнення станом на 18.00 понеділка на сторінці Генерального штабу Збройних сил України у фейсбуці.

Також противник здійснив 89 обстрілів позицій українських військ і українських населених пунктів із реактивних систем залпового вогню.

Як повідомляють у зведенні, окупанти минулої доби завдали авіаційних ударів у районах населених пунктів Козача Лопань, Вовчанськ, Охрімівка, Куп'янськ, Садове, Табаївка та Чернещина Харківської області, Новобахмутівка, Олександропіль, Орлівка, Уманське, Яснобродівка, Карлівка, Очеретине, Водяне та Золота Нива Донецької області, Роботине Запорізької області, Нікольське Херсонської області.

Також окупанти використовували авіацію проти української оборони на бахмутському, новопавлівському та оріхівському напрямках.

Артилерійських і мінометних обстрілів з боку російських окупантів за добу зазнали понад 110 населених пунктів у Сумській, Харківській, Луганській, Донецькій, Запорізькій та Херсонській областях. Під обстріл потрапили, зокрема, міста Середина-Буда Сумської області, Часів Яр і Костянтинівка Донецької області.