Події

17:46 01.04.2024

У Києві відключено від опалення 97% житлових будинків

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У Києві відключено від опалення 97% житлових будинків

У Києві завершується процес відключення житлових будинків від тепла, станом на 1 квітня цю роботу вже завершено в будинках, які перебувають на балансі районних керуючих компаній.

"За індивідуальними заявками відключено понад 99% житлових будинків ОСББ і ЖБК та близько 80% відомчого житла", - повідомила комунальна компанія "Київтеплоенерго" в телеграм-каналі в понеділок.

Як поінформували на підприємстві з посиланням на заступника голови КМДА Петра Пантелеєва, процес відключення систем опалення в закладах соціальної сфери, зокрема в лікарнях, поліклініках, школах, дитсадках тощо, триває, оскільки відбувається за письмовими заявками їхніх керівників, враховуючи специфіку закладів.

Завершення опалювального сезону в столиці розпочалося 28 березня у зв'язку зі суттєвим потеплінням.

 

Теги: #київ #опалення #відключення #київтеплоенерго

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