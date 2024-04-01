ППО Сухопутних військ знищила 326 повітряних цілей у березні

Упродовж березня 2024 року протиповітряна оборона Сухопутних військ знищила 326 засобів повітряної розвідки та нападу противника, повідомив командувач Сухопутних військ Збройних сил України генерал-лейтенант Олександр Павлюк.

Зокрема, було знищено БПЛА: Shahed-131/136 - 151 од; Zala - 45 од; Supercam - 13 од; "Ланцет" - 92 од; "Орлан-10" - 21 од; БПЛА невизначеного типу - 4 од.

"В умовах інтенсивних бойових дій підрозділи Сухопутних військ продовжують приземляти також значну кількість тактичних БПЛА противника, зокрема FPV-дронів, із використанням різних засобів радіоелектронної боротьби", - написав Павлюк у телеграм-каналі.