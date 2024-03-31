ВИБУХИ В ХАРКОВІ - ТЕЛЕГРАМ-КАНАЛИ
ВИБУХИ В ХАРКОВІ - ТЕЛЕГРАМ-КАНАЛИ
ВИБУХИ В ХАРКОВІ - ТЕЛЕГРАМ-КАНАЛИ
Кількість жертв ракетної атаки у Львівській області по об'єкту критичної інфраструктури збільшилася до двох осіб
Генштаб ЗС України: За добу відбулося 49 бойових зіткнень, на новопавлівському напрямку відбито 16 атак росіян, на авдіївському - 9
Кількість жертв ракетної атаки у Львівській області по об'єкту критичної інфраструктури збільшилася до двох осіб
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