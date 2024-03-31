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16:25 31.03.2024
Окупанти завдають ударів Харкову - ОВА

Окупанти завдають ударів Харкову - ОВА

11:04 31.03.2024
Франція готує новий пакет військової допомоги Україні: сотні бронемашин попередніх модифікацій і ракети Aster

Франція готує новий пакет військової допомоги Україні: сотні бронемашин попередніх модифікацій і ракети Aster

08:15 31.03.2024
Кількість постраждалих у результаті суботнього ворожого удару в Харкові зросла до двох

Кількість постраждалих у результаті суботнього ворожого удару в Харкові зросла до двох

05:44 31.03.2024
РФ атакує балістичними ракетами Україну, у більшості областей оголошено повітряну тривогу

РФ атакує балістичними ракетами Україну, у більшості областей оголошено повітряну тривогу

04:22 31.03.2024
На закупівлю снарядів для України за ініціативою Чехії не вистачає фінансування - міністр оборони Естонії

На закупівлю снарядів для України за ініціативою Чехії не вистачає фінансування - міністр оборони Естонії

01:48 31.03.2024
Окупанти скинули авіабомбу вагою 1500 кг на територію Сумської області

Окупанти скинули авіабомбу вагою 1500 кг на територію Сумської області

00:47 31.03.2024
Військова допомога США Україні має вирішальне значення для стримування Китаю - глава МЗС Тайваню

Військова допомога США Україні має вирішальне значення для стримування Китаю - глава МЗС Тайваню

00:20 31.03.2024
Енергоблок Хмельницької АЕС достроково підключено до мережі після ремонту

Енергоблок Хмельницької АЕС достроково підключено до мережі після ремонту

23:47 30.03.2024
У Харкові одну людину поранено внаслідок "прильоту" по району житлової забудови - мер Терехов

У Харкові одну людину поранено внаслідок "прильоту" по району житлової забудови - мер Терехов

23:10 30.03.2024
У Сумській області відновили електропостачання та скасували графіки аварійних відключень - Сумиобленерго

У Сумській області відновили електропостачання та скасували графіки аварійних відключень - Сумиобленерго

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Генштаб ЗС України: Авіація Сил оборони завдала ударів по десяти локаціях противника

Через ракетний удар у Гуляйполі поранено місцевого жителя

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Зеленський: Поряд із будівництвом центрів соціально-психологічної реабілітації треба розширювати мережу відділень для відновлення ветеранів в обласних лікарнях

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