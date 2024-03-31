РФ висуває вимоги до України щодо видачі Малюка

Російська Федерація обвинувачує Україну в скоєнні терористичного акту в Красногорівці та висуває до України вимоги щодо видачі глави СБУ Василя Малюка, йдеться в повідомленні Міністерства закордонних справ Росії.

Як сказано в повідомленні, "Проведені російськими компетентними органами слідчі дії говорять про те, що сліди всіх цих злочинів ведуть в Україну. Інші варварські теракти із застосуванням вибухових пристроїв вартували життя журналістам Д. А. Дугіній і М. Ю. Фоміну (В. Татарському), призвели до тяжкого поранення письменника Є. М. Прилєпіна та смерті його водія О. І. Шубіна, загибелі п'ятьох осіб унаслідок підриву Кримського моста, поранень 42 осіб під час вибуху в кафе в Санкт-Петербурзі. Вбивствами і каліцтвами мирних громадян, зокрема дітей, супроводжувалися рейди терористичної організації "Російський добровольчий корпус" (РДК)".

У повідомленні йдеться, що "У зв'язку з цим МЗС Росії передав владі України вимоги в рамках Міжнародної конвенції про боротьбу з бомбовим тероризмом (МКББТ) та Міжнародної конвенції про боротьбу з фінансуванням тероризму (МКБФТ) щодо негайного арешту і видачі всіх причетних до цих терактів осіб. Серед цих вимог - арешт глави СБУ В.Малюка, який цинічно визнав 25 березня організацію Україною підриву Кримського мосту в жовтні 2022 року і розкрив деталі організації інших терактів у Російській Федерації".

У відповідь на це СБУ нагадала Москві, що саме Путіна офіційно оголошено в міжнародний розшук - на нього чекають у Гаазькому трибуналі за викрадення українських дітей.

"Тому будь-які слова російського МЗС є нікчемними. РФ насправді може зробити тільки одну заяву, яка варта уваги - на весь світ оголосити про свою поразку у війні та про виведення окупаційних військ з української землі", - заявили в пресслужбі СБУ.