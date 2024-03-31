У Харківській області через обстріл РФ вдень у неділю поранено п’ятеро осіб

Унаслідок обстрілу села в Зміївському районі Харківської області, попередньо, постраждали п'ятеро людей, повідомив начальник Харківського гарнізону і сил оборони Харкова Сергій Мельник, передає "Суспільне".

"Попередньо, п'ятеро мешканців Харківщини дістали поранення внаслідок влучань РФ по селу в Зміївському районі вдень 31 березня, повідомив начальник Харківського гарнізону та сил оборони Харкова Сергій Мельник", - ідеться в повідомленні в телеграмі.