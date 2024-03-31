Буданов про рейди російських добровольців: вони змогли відвернути сили РФ на фронті на оборону прикордонних рубежів

Начальник Головного управління розвідки Міністерства оборони України Кирило Буданов заявив, що рейди російських добровольців територією РФ змогли відвернути ворожі сили на фронті для оборони прикордонних російських рубежів.

"Коли зміниться ситуація більше на фронті, їм, думаю, стане легше просуватися далі і досягати своєї мети. Станом на зараз для нас дуже вигідно, що вони змогли розтягнути угруповання, відвернути сили на фронті на оборону своїх прикордонних рубежів", - сказав він в ефірі національного телемарафону в неділю.

Водночас Буданов зазначив: "Зараз вони до Москви, на жаль, зі зброєю в руках не можуть дійти - у цьому я впевнений. Але з часом, коли ситуація буде це дозволяти, вони свою роль ще зіграють".