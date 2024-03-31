Події

12:31 31.03.2024

В Одесі та Одеському районі чергове аварійне відключення енергопостачання - ДТЕК

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В Одесі та Одеському районі чергове аварійне відключення енергопостачання - ДТЕК

Об 11.40 сталося аварійне вимкнення обладнання на одній із високовольтних підстанцій, унаслідок чого без світла залишилися жителі Хаджибейського та Київського районів Одеси, а також частина Одеського району області, повідомив енергохолдинг ДТЕК.

Згідно з повідомленням ДТЕК, енергетики розраховують відновити енергопостачання протягом кількох годин.

"У ці хвилини ремонтні роботи тривають. Там, де це можливо, енергетики перезаживлять на резерв об'єкти критичної інфраструктури та будинки", - пояснили в ДТЕК.

Як повідомлялося, внаслідок нічної атаки РФ 31 березня без світла залишалися 170 тис. споживачів Одеси та прилеглих районів, у результаті відновлювальних робіт енергопостачання на ранок неділі було повернуто.

Теги: #одеса #відключення

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