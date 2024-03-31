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10:10 31.03.2024

Ціллю ракетної атаки РФ були високовольтні підстанції в південному регіоні, в Одесі застосували аварійні відключення е/е - "Укренерго"

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Ціллю ракетної атаки РФ були високовольтні підстанції в південному регіоні, в Одесі застосували аварійні відключення е/е - "Укренерго"

Ракетна атака РФ була спрямована на високовольтні підстанції в південних областях, через ушкодження в Одесі та найближчих районах запроваджено аварійні відключення, повідомляє пресслужба "Укренерго" в неділю вранці.

"Вночі росіяни знову завдали удару по енергетичних об’єктах. Ціллю були високовольтні підстанції "Укренерго" в південному регіоні. Через пошкодження обладнання енергетики були вимушені застосувати аварійні відключення в м.Одеса та прилеглих районах. При зростанні споживання їх обсяг може збільшуватись", - ідеться в повідомленні компанії.

Крім того, в "Укренерго" нагадали про введені раніше графіки відключень.

"Продовжують діяти обмеження споживання на Харківщині та в Кривому Розі. Вночі графіки відключень не застосовувались. Але через зростання споживання, а відповідно й навантаження на енергосистему, вдень, а особливо у години вечірнього максимуму, можливі відключення", - зазначено в повідомленні.

В "Укренерго" також закликали громадян споживати електроенергію економно. 

Теги: #відключення #укренерго #ракетна_атака

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