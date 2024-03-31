Комітет Ради оперативно внесе правки про боротьбу з лудоманією до законопроєкту про ліквідацію КРАІЛ

Голова парламентського комітету з питань фінансів, податкової та митної політики Данило Гетманцев знову розкритикував роботу Комісії з регулювання азартних ігор і лотерей (КРАІЛ) і закликав Верховну Раду до якнайшвидшого розгляду законопроєкту №9256 про організацію та проведення азартних ігор, який скасовує колегіальний статус цього регулятора ринку.

"Уряд запропонував ліквідувати безпорадний орган, що ми й підтримали комітетом у законопроєкті №9256, який я вимагаю винести на розгляд ВР, додавши на найближчому засіданні комітету положення щодо протидії лудоманії", - написав він у телеграмі в суботу.

"Ліквідація КРАІЛ - перший важливий крок 100%", - написав у суботу в телеграм віцепрем'єр з інновацій, розвитку освіти, науки і технологій - міністр цифрової трансформації Михайло Федоров.

Як повідомлялося, 29 березня військовослужбовець 59-ї бригади ЗСУ Павло Петриченко зареєстрував петицію з проханням до президента звернути увагу на шкоду, яку онлайн-казино та лудоманія завдають українській армії та суспільству. Уже до вечора того ж дня петиція набрала понад 26 тис. голосів. Президент Володимир Зеленський доручив главам СБУ, Держспецзв'язку та Мінцифри, а також секретарю РНБО зібрати аналітику щодо роботи онлайн-казино і вже наступного тижня запропонувати своє рішення.

За словами Гетманцева, така ситуація пов'язана з бездіяльністю КРАІЛ, яку було створено три роки тому. Голова комітету зазначив, що регулятор не розробив Правил відповідальної гри окремо як для організаторів, так і для гравців та організував "вибірковий контроль у найкращих корупційних традиціях", а не тотальний контроль щодо виконання організаторами вимог про обмеження доступу до азартних ігор осіб, занесених до Реєстру самообмежень.

Серед інших претензій Гетманцева до КРАІЛ - безлад у сфері реклами азартних ігор, відсутність аналітики ризиків у період війни та ініціативи щодо розв'язання проблем, а також затримка, що триває з серпня 2022 року, із запуском Державної системи онлайн-моніторингу.