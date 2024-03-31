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02:54 31.03.2024

Байден переміг на праймеріз Демократичної партії в Північній Дакоті, набравши понад 90% голосів

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Байден переміг на праймеріз Демократичної партії в Північній Дакоті, набравши понад 90% голосів

Демократична партія в суботу оголосила результати праймеріз у Північній Дакоті, за результатами яких переміг нинішній президент США Джо Байден, набравши 92,41% голосів, повідомляє Associated Press (AP).

Зазначається, що опитування здебільшого проводилося поштою, партія в лютому поширювала бюлетені серед виборців, які попросили про це.

Перемога Байдена була практично гарантована, хоча в бюлетені було ще сім кандидатів, пише AP.

Колишній президент Дональд Трамп переміг на праймеріз Республіканської партії Північної Дакоти 4 березня, отримавши голоси всіх 29 делегатів.

Байден і Трамп уже набрали достатню кількість голосів для участі від своїх партій на президентських виборах у листопаді 2024 року.

Теги: #сша #байден #праймеріз

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