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00:47 31.03.2024

Військова допомога США Україні має вирішальне значення для стримування Китаю - глава МЗС Тайваню

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Військова допомога США Україні має вирішальне значення для стримування Китаю - глава МЗС Тайваню

Припинення поставок американської зброї в Україну додасть сміливості Китаю в його агресії проти Тайваню і підживить пропаганду Пекіна про те, що Сполучені Штати є ненадійним партнером, сказав міністр закордонних справ Тайваню Джозеф Ву в інтерв'ю The New York Times, пише Голос Америки.

"Коли нас запитують, чи буде це гаразд, якщо Сполучені Штати залишать Україну, відповідь - ні, тому що світ не чорно-білий і не можна дивитися тільки на один театр дій. Світ взаємопов'язаний", - наголосив міністр.

Якщо Росія зможе окупувати більшу частину України і заявити про свою перемогу, додав він, "це розглядатимуть як перемогу авторитарних держав, тому що Росія, Китай, Північна Корея та Іран тепер пов'язані одна з одною".

Якщо США залишать Україну, на думку міністра закордонних справ Тайваню, Китай "сприйме це як натяк", що він може продовжувати постійні дії проти Тайваню, тому що "США та їхні союзники відступлять".

 

Теги: #сша #тайвань #україна

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