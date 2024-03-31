Військова допомога США Україні має вирішальне значення для стримування Китаю - глава МЗС Тайваню

Припинення поставок американської зброї в Україну додасть сміливості Китаю в його агресії проти Тайваню і підживить пропаганду Пекіна про те, що Сполучені Штати є ненадійним партнером, сказав міністр закордонних справ Тайваню Джозеф Ву в інтерв'ю The New York Times, пише Голос Америки.

"Коли нас запитують, чи буде це гаразд, якщо Сполучені Штати залишать Україну, відповідь - ні, тому що світ не чорно-білий і не можна дивитися тільки на один театр дій. Світ взаємопов'язаний", - наголосив міністр.

Якщо Росія зможе окупувати більшу частину України і заявити про свою перемогу, додав він, "це розглядатимуть як перемогу авторитарних держав, тому що Росія, Китай, Північна Корея та Іран тепер пов'язані одна з одною".

Якщо США залишать Україну, на думку міністра закордонних справ Тайваню, Китай "сприйме це як натяк", що він може продовжувати постійні дії проти Тайваню, тому що "США та їхні союзники відступлять".