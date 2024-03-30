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22:40 30.03.2024

У Полтавській області скасовано графіки аварійних відключень електропостачання - голова ОВА

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У Полтавській області скасовано графіки аварійних відключень електропостачання - голова ОВА

У Полтавській області скасовано графіки аварійних відключень електропостачання, подачу електроенергії відновлено всім споживачам, повідомив голова обласної військової адміністрації Філіп Пронін станом на 22:23 суботи.

"В області скасовано графіки аварійних відключень. Електропостачання відновили всім споживачам. Дякую кожному енергетику за самовіддану роботу", - написав він у своєму Телеграм-каналі.

Як повідомляв Пронін раніше, в області було застосовано графіки аварійного відключення електроенергії, "причина - дефіцит обсягу генерації". Тимчасово без світла була 71 юридична особа.

Теги: #україна #електроенергія #полтавська_область

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