Через наслідки обстрілів кілька областей ввели графіки екстрених відключень електропостачання

Кілька областей України запровадили графіки екстрених відключень електроенергії, зокрема Дніпропетровська, Донецька, Сумська, Полтавська та Кіровоградська області, повідомляють ДТЕК, а також обласні військові адміністрації в суботу, 30 березня.

"Через наслідки обстрілів на Дніпропетровщині вимушено застосовуються екстрені відключення за розпорядженням НЕК Укренерго. Енергетики докладають усіх можливих зусиль, щоб якнайшвидше стабілізувати ситуацію", - повідомила компанія ДТЕК у своєму телеграм-каналі в суботу ввечері.

Також компанія повідомила у своєму телеграм-каналі, що через ворожі обстріли на стабілізаційні відключення змушена переходити Донецька область.

Про введення графіків відключень також інформувала Сумська ОВА в телеграм-каналі 30 березня.

"За розпорядженням НЕК "Укренерго" у зв'язку з атакою російських військових на енергетику України на території Сумської області запроваджено графіки аварійних відключень (ГАВ). Наразі аварійно відключено споживачів 7, 8, 9 черг", - ідеться в повідомленні станом на 19:15 суботи.

Голова Полтавської ОВА Філіп Пронін також інформував жителів про відключення електроенергії.

"В області знову застосовано графіки аварійного відключення електроенергії. Причина - дефіцит обсягу генерації. Наразі тимчасово без світла 71 юридична особа", - написав Пронін у своєму телеграм-каналі в суботу ввечері.

Напередодні про введення графіка аварійних відключень повідомив голова Кіровоградської ОВА Андрій Райкович.

"За розпорядженням НЕК Укренерго по всій території Кіровоградщини вводяться графіки аварійних відключень електроенергії. Це необхідно, щоб збалансувати енергосистему", - написав він у фейсбуці.