Події

20:53 30.03.2024

Через наслідки обстрілів кілька областей ввели графіки екстрених відключень електропостачання

2 хв читати
Через наслідки обстрілів кілька областей ввели графіки екстрених відключень електропостачання

Кілька областей України запровадили графіки екстрених відключень електроенергії, зокрема Дніпропетровська, Донецька, Сумська, Полтавська та Кіровоградська області, повідомляють ДТЕК, а також обласні військові адміністрації в суботу, 30 березня.

"Через наслідки обстрілів на Дніпропетровщині вимушено застосовуються екстрені відключення за розпорядженням НЕК Укренерго. Енергетики докладають усіх можливих зусиль, щоб якнайшвидше стабілізувати ситуацію", - повідомила компанія ДТЕК у своєму телеграм-каналі в суботу ввечері.

Також компанія повідомила у своєму телеграм-каналі, що через ворожі обстріли на стабілізаційні відключення змушена переходити Донецька область.

Про введення графіків відключень також інформувала Сумська ОВА в телеграм-каналі 30 березня.

"За розпорядженням НЕК "Укренерго" у зв'язку з атакою російських військових на енергетику України на території Сумської області запроваджено графіки аварійних відключень (ГАВ). Наразі аварійно відключено споживачів 7, 8, 9 черг", - ідеться в повідомленні станом на 19:15 суботи.

Голова Полтавської ОВА Філіп Пронін також інформував жителів про відключення електроенергії.

"В області знову застосовано графіки аварійного відключення електроенергії. Причина - дефіцит обсягу генерації. Наразі тимчасово без світла 71 юридична особа", - написав Пронін у своєму телеграм-каналі в суботу ввечері.

Напередодні про введення графіка аварійних відключень повідомив голова Кіровоградської ОВА Андрій Райкович.

"За розпорядженням НЕК Укренерго по всій території Кіровоградщини вводяться графіки аварійних відключень електроенергії. Це необхідно, щоб збалансувати енергосистему", - написав він у фейсбуці.

 

 

 

 

 

 

 

Теги: #електроенергія #відключення

ЩЕ ЗА ТЕМОЮ

07:19 30.03.2024
У Полтавській області скасовано графіки аварійних відключень е/е

У Полтавській області скасовано графіки аварійних відключень е/е

20:14 29.03.2024
У Полтавській області без електрики 154 тис. побутових споживачів

У Полтавській області без електрики 154 тис. побутових споживачів

15:53 29.03.2024
"Укренерго" застосувало графіки аварійних відключень до вечора в Дніпропетровській, Запорізькій та Кіровоградській областях

"Укренерго" застосувало графіки аварійних відключень до вечора в Дніпропетровській, Запорізькій та Кіровоградській областях

08:40 29.03.2024
РФ у п'ятницю вдарила по трьох ТЕС ДТЕК, поранено енергетика

РФ у п'ятницю вдарила по трьох ТЕС ДТЕК, поранено енергетика

07:22 29.03.2024
РФ у ніч на п'ятницю атакувала об'єкти енергетики, пошкоджено теплові та гідроелектростанції

РФ у ніч на п'ятницю атакувала об'єкти енергетики, пошкоджено теплові та гідроелектростанції

19:21 27.03.2024
"Дочка" ДТЕК уклала угоду з польською Columbus Energy щодо будівництва СНЕ 133 МВт у Польщі

"Дочка" ДТЕК уклала угоду з польською Columbus Energy щодо будівництва СНЕ 133 МВт у Польщі

11:25 27.03.2024
Дефіциту електроенергії немає, "Укренерго" довелося обмежувати ВДЕ - Міненерго

Дефіциту електроенергії немає, "Укренерго" довелося обмежувати ВДЕ - Міненерго

19:32 26.03.2024
Відновлення енергосистеми після атак РФ потребує міжнародної фінансової підтримки

Відновлення енергосистеми після атак РФ потребує міжнародної фінансової підтримки

19:29 25.03.2024
В Одесі у більш ніж 300 тисяч абонентів немає електроенергії - ОВА

В Одесі у більш ніж 300 тисяч абонентів немає електроенергії - ОВА

13:42 25.03.2024
У Кривому Розі скасовано екстрені відключення електроенергії

У Кривому Розі скасовано екстрені відключення електроенергії

РЕКЛАМА

ВАЖЛИВЕ

Зеленський: Кадрові рішення в держапараті - це ще не всі зміни

У Білій Церкві в результаті вибуху у квартирі загинула людина, ще трьох вдалося врятувати

За три місяці 2024 року Міноборони України допустило до експлуатації в армії 80 видів озброєння

Зеленський звільнив Шефіра з посади свого першого помічника - указ

Зеленський звільнив Пушкарьову з посади свого уповноваженого з волонтерської діяльності - указ

ОСТАННЄ

Зеленський: Кадрові рішення в держапараті - це ще не всі зміни

ОКУПАНТИ ЗАВДАЮТЬ УДАРІВ ПО ХАРКОВУ. У МІСТІ ЧУТИ ВИБУХИ - ОВА

Кількість загиблих у результаті вибуху в Білій Церкві зросла до двох

Верещук задекларувала 2,2 млн грн доходів за 2023 рік

Українська авіація за добу завдала ударів по 11 районах розташування військ РФ, а також уразила три ЗРК

На фронті за добу було 79 зіткнень, понад 30 разів окупанти намагалися прорвати оборону на новопавлівському напрямку

Війська РФ за добу завдали по Україні 13 ракетних і 56 авіаударів

Росіяни завдали майже 20 ударів по Нікопольському району

Силами ППО ПК "Південь" протягом дня знищено ракету Х-59 і два безпілотники

США провели успішне випробування системи ПРО морського базування

РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины

РЕКЛАМА