Події

20:12 30.03.2024

Верещук задекларувала 2,2 млн грн доходів за 2023 рік

2 хв читати
Верещук задекларувала 2,2 млн грн доходів за 2023 рік

Віцепрем'єр-міністерка - міністерка з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій України Ірина Верещук зазначила 2 млн 187 тис. 834 грн доходів в електронній декларації про майно і доходи за 2023 рік.

Зокрема, за 2023 рік заробітна плата становила 995 834 грн, дохід від відчуження нерухомого майна - 280 тис. грн, дохід від відчуження рухомого майна - 912 тис. грн, а співмешканець задекларував 1 768 914 грн доходів.

Також Верещук зазначила в декларації 201,4 тис. грн на банківських рахунках, 1,7 млн грн і 10 тис. доларів готівкою, а партнер - 665,4 тис. грн на банківських рахунках.

Згідно з декларацією, віцепрем'єрка володіє 50% квартири (45,5 кв. м) у Львові, зареєстрована у службовій квартирі партнера (59 кв. м) у Києві, а проживає в орендованій партнером квартирі (191,9 кв. м) у Києві. Крім того, партнер володіє п'ятьма земельними ділянками (загальна площа 4,7 тис. кв. м) у Київській, Львівській та Миколаївській областях.

Також Верещук володіє автомобілем Toyota Camry 2018 року випуску, а партнер - Volkswagen Touareg 2018 року випуску.

Як повідомлялося, Верещук задекларувала 1,3 млн грн доходів за 2018 рік, 516 тис. грн доходів за 2019 рік, 576 тис. грн доходів за 2020 рік, 2,1 млн грн доходів за 2021 рік і 1 млн грн доходів за 2022 рік.

 

 

Теги: #декларація #верещук

ЩЕ ЗА ТЕМОЮ

19:11 30.03.2024
Шмигаль задекларував 975 тис. грн доходів за 2023 рік, а дружина - 7,8 млн грн доходів

Шмигаль задекларував 975 тис. грн доходів за 2023 рік, а дружина - 7,8 млн грн доходів

12:28 30.03.2024
Уповноважена з гендерної політики Левченко задекларувала 518,5 тис. грн доходів за 2023 рік, а чоловік - 61,3 млн грн доходів

Уповноважена з гендерної політики Левченко задекларувала 518,5 тис. грн доходів за 2023 рік, а чоловік - 61,3 млн грн доходів

11:22 30.03.2024
Голова Держслужби якості освіти Гурак задекларував 1,4 млн грн доходів за 2023 рік і автомобіль Range Rover

Голова Держслужби якості освіти Гурак задекларував 1,4 млн грн доходів за 2023 рік і автомобіль Range Rover

11:19 30.03.2024
Кличко задекларував 1 млн грн доходів за 2023 рік

Кличко задекларував 1 млн грн доходів за 2023 рік

20:00 29.03.2024
Доходи родини Зеленського у 2023 році - 12,423 млн грн

Доходи родини Зеленського у 2023 році - 12,423 млн грн

19:26 29.03.2024
Голова Держкіно Кудерчук задекларувала 1,2 млн грн доходів за 2023 рік і новий автомобіль Toyota CH-R

Голова Держкіно Кудерчук задекларувала 1,2 млн грн доходів за 2023 рік і новий автомобіль Toyota CH-R

19:11 29.03.2024
Галущенко задекларував 4,3 млн грн доходів за 2023 рік

Галущенко задекларував 4,3 млн грн доходів за 2023 рік

10:32 28.03.2024
Польща є прикладом для України в реформі місцевого самоврядування - Верещук

Польща є прикладом для України в реформі місцевого самоврядування - Верещук

09:23 28.03.2024
Глава МЗС Кулеба задекларував 3,3 млн грн доходів за 2023 рік

Глава МЗС Кулеба задекларував 3,3 млн грн доходів за 2023 рік

09:11 25.03.2024
Свириденко задекларувала 1,9 млн грн доходів за 2023 рік

Свириденко задекларувала 1,9 млн грн доходів за 2023 рік

РЕКЛАМА

ВАЖЛИВЕ

Зеленський: Кадрові рішення в держапараті - це ще не всі зміни

У Білій Церкві в результаті вибуху у квартирі загинула людина, ще трьох вдалося врятувати

За три місяці 2024 року Міноборони України допустило до експлуатації в армії 80 видів озброєння

Зеленський звільнив Шефіра з посади свого першого помічника - указ

Зеленський звільнив Пушкарьову з посади свого уповноваженого з волонтерської діяльності - указ

ОСТАННЄ

Зеленський: Кадрові рішення в держапараті - це ще не всі зміни

ОКУПАНТИ ЗАВДАЮТЬ УДАРІВ ПО ХАРКОВУ. У МІСТІ ЧУТИ ВИБУХИ - ОВА

Через наслідки обстрілів кілька областей ввели графіки екстрених відключень електропостачання

Кількість загиблих у результаті вибуху в Білій Церкві зросла до двох

Українська авіація за добу завдала ударів по 11 районах розташування військ РФ, а також уразила три ЗРК

На фронті за добу було 79 зіткнень, понад 30 разів окупанти намагалися прорвати оборону на новопавлівському напрямку

Війська РФ за добу завдали по Україні 13 ракетних і 56 авіаударів

Росіяни завдали майже 20 ударів по Нікопольському району

Силами ППО ПК "Південь" протягом дня знищено ракету Х-59 і два безпілотники

США провели успішне випробування системи ПРО морського базування

РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины

РЕКЛАМА