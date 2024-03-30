Верещук задекларувала 2,2 млн грн доходів за 2023 рік

Віцепрем'єр-міністерка - міністерка з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій України Ірина Верещук зазначила 2 млн 187 тис. 834 грн доходів в електронній декларації про майно і доходи за 2023 рік.

Зокрема, за 2023 рік заробітна плата становила 995 834 грн, дохід від відчуження нерухомого майна - 280 тис. грн, дохід від відчуження рухомого майна - 912 тис. грн, а співмешканець задекларував 1 768 914 грн доходів.

Також Верещук зазначила в декларації 201,4 тис. грн на банківських рахунках, 1,7 млн грн і 10 тис. доларів готівкою, а партнер - 665,4 тис. грн на банківських рахунках.

Згідно з декларацією, віцепрем'єрка володіє 50% квартири (45,5 кв. м) у Львові, зареєстрована у службовій квартирі партнера (59 кв. м) у Києві, а проживає в орендованій партнером квартирі (191,9 кв. м) у Києві. Крім того, партнер володіє п'ятьма земельними ділянками (загальна площа 4,7 тис. кв. м) у Київській, Львівській та Миколаївській областях.

Також Верещук володіє автомобілем Toyota Camry 2018 року випуску, а партнер - Volkswagen Touareg 2018 року випуску.

Як повідомлялося, Верещук задекларувала 1,3 млн грн доходів за 2018 рік, 516 тис. грн доходів за 2019 рік, 576 тис. грн доходів за 2020 рік, 2,1 млн грн доходів за 2021 рік і 1 млн грн доходів за 2022 рік.