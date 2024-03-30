Уповноважена з гендерної політики Левченко задекларувала 518,5 тис. грн доходів за 2023 рік, а чоловік - 61,3 млн грн доходів

Урядова уповноважена з питань гендерної політики Катерина Левченко вказала 518 тис. 541 грн доходів в електронній декларації про майно і доходи за 2023 рік.

Зокрема, за 2023 рік заробітна плата становила 433 349 грн і банківські відсотки - 85 192 грн, а її чоловік і дочка задекларували 62 млн грн доходів.

Також вона вказала в декларації 931 тис. грн, $8,2 тис. і 6,9 тис. євро на банківських рахунках, а також 640 тис. грн готівки і 722,5 тис. грн коштів, позичених третім особам, а її чоловік і донька - 50,3 млн грн і $4,4 тис. на банківських рахунках, 2,9 млн грн, $215 тис. і 14,5 тис. євро готівкових коштів.

Уповноважена володіє спільно з чоловіком трьома квартирами (75,1, 137,7 і 56,8 кв. м) у Києві, земельною ділянкою і будинком (323,5 кв. м) у Київській області та земельною ділянкою (600 кв. м) у Чернігівській області, а також ще однією квартирою (площу не вказано) у Києві, а чоловік володіє двома будинками (54,2 і 175 кв. м) і трьома земельними ділянками (2 500, 2 500 і 1 775 кв. м) у Чернігівській області.

Крім того, чоловік уповноваженої володіє автомобілями Toyota Highlander 2018 року випуску, Toyota Camry 2017 року випуску, Kia Sportage 2019 року випуску, Peugeot 2008 2021 року випуску, а також Mitsubishi Eclipse 2021 року випуску, яку було придбано в серпні 2022 року.

Згідно з декларацією чоловік Левченко є власником 50% і кінцевим бенефіціаром ТОВ "Престиж".

Як повідомлялося, Левченко задекларувала 751 тис. грн доходів за 2019 рік, 469 тис. грн доходів за 2020 рік, 546 тис. грн доходів за 2021 рік і 578 тис. грн доходів за 2022 рік.