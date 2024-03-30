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12:26 30.03.2024

Ізраїль пропонує тимчасово розмістити в Газі багатонаціональні збройні сили арабських країн - ЗМІ

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Під час візиту до Вашингтона цього тижня міністр оборони Ізраїлю Йоав Галант обговорював питання про можливість створення багатонаціональних збройних сил за участю військовослужбовців з арабських країн для поліпшення правопорядку в Газі, повідомив портал Axios із посиланням на високопосадовців ізраїльських чиновників.

"Такий крок дасть змогу створити в анклаві керівний орган, який не належатиме ХАМАСу, і розв'яже зростаючу проблему Ізраїлю зі США, коли йдеться про гуманітарну ситуацію в Газі", - заявив високопосадовець ізраїльського уряду.

За словами джерел порталу, пропозиція полягає в тому, щоб арабські сили залишалися в Газі протягом обмеженого перехідного періоду і відповідали за охорону тимчасового причалу, який США будують біля узбережжя, і за супровід гуманітарних конвоїв, щоб допомога доходила до населення, не наражалася на розграбування і була безпечною, а також не перебувала під контролем ХАМАС.

У повідомленні йдеться про те, що це питання вже обговорювали останніми тижнями з представниками трьох арабських країн, включно з Єгиптом.

"Є прогрес у просуванні цієї ініціативи як із погляду готовності адміністрації Байдена обговорювати її, так і з погляду відкритості арабських країн до цієї ідеї", - сказав порталу ізраїльський чиновник.

Водночас, як пише Axios, одне з арабських джерел заявило, що Галант, схоже, "неправильно зрозумів позицію арабів".

За його словами, арабські країни наразі не готові відправляти війська для охорони конвоїв із гуманітарною допомогою, але можуть розглянути можливість відправки військ для миротворчих сил після війни. Однак навіть у цьому випадку ці сили мають перебувати під командуванням США і бути "сформовані в контексті роботи над рішенням, за якого буде забезпечено співіснування двох держав".

Теги: #ізраїль #сектор_гази

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