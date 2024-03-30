Унаслідок нічного обстрілу Херсона пошкоджено нежитлові приміщення в Центральному районі

Нежитлові приміщення в Центральному районі Херсона пошкоджено внаслідок обстрілу міста російськими окупантами в ніч на суботу, повідомив начальник міської військової адміністрації Роман Мрочко.

"Цієї ночі армія Росії з тимчасово окупованого лівого берега атакувала Центральний район Херсона. Зокрема, було пошкоджено нежитлові приміщення", - написав Мрочко в телеграм-каналі у суботу вранці.

Він проілюстрував допис фотографіями наслідків нічних ворожих обстрілів, на яких видно пошкоджені будівлі.

Про постраждалих унаслідок обстрілів не повідомляють.