Кличко задекларував 1 млн грн доходів за 2023 рік

Мер Києва Віталій Кличко вказав 1 млн 3 тис. 636 грн доходів в електронній декларації про майно і доходи за 2023 рік.

Зокрема, у 2023 році заробітна плата міського голови української столиці становила весь його дохід - 1 003 636 грн. Також він вказав у декларації 338,5 тис. грн, $35,8 тис. і EUR3 на банківських рахунках, 209,4 тис. грн, $52,2 тис. і EUR68,3 тис. готівкою, а також $150 тис. і EUR2,2 млн, позичені брату Володимиру.

Кличко володіє квартирою (251,8 кв. м) у Києві, він зареєстрований у квартирі брата (43,6 кв. м) у Києві, а також володіє будинком відпочинку (785,5 кв. м) і користується земельною ділянкою (2,5 тис. кв. м) у Лютіжі Київської області (раніше належала дружині).

Також мер володіє мотоциклом Fine custom Puncher 2009 року випуску, причепом Ironhorse Widebody 2013 року випуску та автомобілем Land Rover Discovery 2013 року випуску (раніше належав дружині), а також безоплатно користується трьома автомобілями: 2 Toyota Sequoia 2021 року випуску і Toyota Sequoia 2014 року випуску, які орендує його брат.

Крім того, він задекларував: антикварний камінний годинник (Jacques Murray & Co), 7 наручних чоловічих годинників (2 IWC, 3 Frank Muller, 2 Mont Blanc) і рояль (Yamaha).

Серед іншого, разом із братом він володіє кількома товарними знаками: "КличкО", "KLICHKO" і "KLITSCHKO".

Згідно з декларацією, Кличко володіє корпоративними правами двох благодійних організацій: "Благодійний фонд "Майбутній Київ" і "Благодійний фонд "Фонд Кличка".

Як повідомлялося, Кличко задекларував 1 млн грн доходів за 2019 рік, 518 тис. грн доходів за 2020 рік, 646 тис. грн доходів за 2021 рік і 907,7 тис. грн доходів за 2022 рік.