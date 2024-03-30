Зеленський звільнив Пушкарьову з посади свого уповноваженого з волонтерської діяльності - указ

Президент України Володимир Зеленський звільнив Наталію Пушкарьову з посади позаштатного уповноваженого президента України з питань волонтерської діяльності.

Відповідний указ №209/2024 від 30 березня розміщено на сайті глави держави.

Як повідомлялося, Зеленський призначив Пушкарьову позаштатним уповноваженим із питань волонтерської діяльності у грудні 2019 року.

Перед цим, 28 жовтня 2019 року в Офісі президента на зустрічі представників волонтерського руху з усієї України презентували ідею Національного альянсу волонтерів (НАВ) при главі держави. Координатором НАВ обрали волонтерку Наталію Пушкарьову.

За даними ЗМІ, Пушкарьова - засновниця фірми "Медіка проджект інтернешнл Україна" і компанії "Дженерал Проджектс", була радницею міністра оборони Степана Полторака, до цього - помічницею народного депутата IV скликання Олександра Біловола, який був головним санітарним лікарем України і обіймав посаду голови правління ДАК "Ліки України".