У Запоріжжі ліквідовано наслідки розливу нафтопродуктів у р. Дніпро після ракетного удару

У Запоріжжі ліквідовано наслідки розливу нафтопродуктів у р. Дніпро, що стався внаслідок ворожої ракетної атаки по Дніпровській ГЕС.

Як повідомляє Державна екологічна інспекція Південного округу на офіційній сторінці в телеграм-каналі, екологам відомства спільно з військовою адміністрацією Запорізької області вдалося ліквідувати наслідки витоку в р. Дніпро нафтопродуктів із Дніпровської ГЕС, яка постраждала внаслідок масованого ракетного удару РФ.

Екологічні служби успішно абсорбували нафтопродукти, які прибило до берегової лінії Дніпра. І станом на 29 березня осередки нафтових плям і плівок у річці відсутні.

Також екоінспектори повідомили, що сорбент, який використовували для ліквідації забруднення річки, не потрібно збирати, оскільки препарат забезпечує деструкцію вуглеводів нафти в довкіллі до кінцевого розкладання (води та вуглекислого газу).

За результатами лабораторних досліджень перевищення гранично допустимої концентрації нафтопродуктів у річці не зафіксовано.