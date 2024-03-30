Україна затвердила порядок компенсацій до 2 млрд грн збитків від війни судновласникам і фрахтувальникам

Україна затвердила порядок надання компенсації шкоди, заподіяної внаслідок воєнних дій на території країни іноземним та українським фрахтувальникам, операторам та/або власникам морських суден і суден внутрішнього плавання.

Як повідомив представник Кабміну у Верховній Раді Тарас Мельничук у телеграмі, відповідне рішення уряд ухвалив на засіданні в п'ятницю.

Згідно з ним, компенсації здійснюватимуть у межах суми до 2 млрд грн за рахунок коштів резервного фонду державного бюджету, якщо судна перевозять невійськові вантажі до/з відкритих морських портів України або зайшли в такі порти після 1 січня 2024 року.

Зазначається, що компенсація не передбачена, якщо бенефіціарами, власниками або судновласниками є громадяни РФ і Білорусі, та юридичним особам, зареєстрованим на території РФ і РБ.

Крім того, отримання компенсації не передбачено для фізичних і юридичних осіб, щодо яких застосовано санкції.

Як повідомлялося, у держбюджеті-2024 розмір фонду страхування цивільних морських суден було зменшено в 10 разів - до 2 млрд грн.