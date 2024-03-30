Окупанти здійснили 25 обстрілів дев'яти ОТГ Сумщини, за добу зафіксовано 92 вибухи

Російські війська в п'ятницю здійснили 25 обстрілів прикордонних територій і населених пунктів Сумської області, повідомляє Сумська обласна військова адміністрація.

"Протягом дня росіяни здійснили 25 обстрілів прикордонних територій і населених пунктів Сумської області. Зафіксовано 92 вибухи. Обстрілів зазнали Хотинська, Білопільська, Миропільська, Краснопільська, Великописарівська, Кириківська, Есманьська, Середино-Будська, Зноб-Новгородська громади", - сказано в повідомленні.

Миропільська громада: здійснено обстріл БПЛА (FPV-дрон) (2 вибухи), обстріл із міномета (15 вибухів), з артилерії (12 вибухів).

По Краснопільській ОТГ ворог гатив із артилерії (8 вибухів) та мінометів (10 вибухів).

У ️Середино-Будській були мінометні обстріли (6 вибухів).

На територію ️Білопільської ОТГ росіяни скинули 2 міни.

У ️Хотинській зафіксовано артобстріл (7 вибухів) та обстріли з мінометів (17 вибухів).

По ️Есманьській громаді ворог вдарив із мінометів (4 вибухи) та здійснив обстріл БПЛА (FPV-дрон) (1 вибух).

У ️Великописарівській зафіксовано обстріл БПЛА (FPV-дрон) (1 вибух), скидання з БПЛА вибухового пристрою (ВОГ) (1 вибух) і мінометний обстріл (3 вибухи).

У Кириківській здійснено авіаційний обстріл із пусками керованих авіаційних бомб (КАБ) із літака тактичної авіації (3 вибухи).

На територію ️Зноб-Новгородської росіяни скинули 2 міни.