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19:48 29.03.2024

Зеленський погодив кандидатуру Данілова на посаду нового посла в Молдові

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Зеленський погодив кандидатуру Данілова на посаду нового посла в Молдові

Президент України Володимир Зеленський у п'ятницю погодив кандидатуру екссекретаря Ради національної безпеки і оборони Олексія Данілова на посаду посла в Республіці Молдова.

"Олексій Данілов продовжує роботу на дипломатичному напрямку. Конкретніше: я погодив його кандидатуру як нового посла нашої держави в республіці Молдова", - заявив президент у відеозверненні.

За словами Зеленського, Данілов говорив йому про таке бачення своєї подальшої роботи в Україні.

Глава держави також наголосив, що для України Молдова є надзвичайно важливою державою і з погляду безпекових викликів у регіоні, і з погляду двосторонньої взаємодії.

Як повідомлялося, 27 березня президент України указом звільнив Олексія Данілова з посади секретаря Ради національної безпеки і оборони, призначивши на його місце голову Служби зовнішньої розвідки Олександра Литвиненка.

29 березня президент України указом звільнив чинного посла України в Молдові Марка Шевченка.

 

 

 

Теги: #посол #молдова #узгодження

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