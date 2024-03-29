Бельгія виділяє Україні EUR100 млн на технічне обслуговування F-16

Рада міністрів Бельгії схвалила в п'ятницю військову допомогу Україні в EUR100 млн для обслуговування бойових літаків F-16, повідомила бельгійська міністерка оборони Людивін Дедондер.

Бельгія належить до 13 держав-членів "коаліції F-16", очолюваної Нідерландами, Данією і США, яка планує поставити Києву ці багатофункціональні винищувачі.

"Бельгія бере участь у цій коаліції із часу її створення", - зазначила Дедондер у своєму комюніке.

"Ми вже почали навчання українських технічних фахівців оперативному обслуговуванню парку F-16, а наша участь у навчанні та підготовці майбутніх пілотів цього досконалого і високотехнологічного літака відбувається в Данії", - сказала міністерка.