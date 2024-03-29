Окупанти обстріляли Нікополь і три громади Нікопольського району, загинув мирний житель

Один житель Мирівської громади Нікопольського району Дніпропетровської області загинув і ще один зазнав поранення внаслідок атаки російських окупантів у п'ятницю, повідомив голова Дніпропетровської області Сергій Лисак.

"У Мирівській громаді Нікопольщини ворожий дрон-камікадзе влучив у машину. Загинув 39-річний чоловік. Ще один, 43 років, поранений. Його госпіталізували в стані середньої тяжкості", - написав Лисак у телеграмі у п'ятницю.

За його словами, окупанти атакували територію Нікопольського району безпілотними літальними апаратами та важкою артилерією зранку. "Агресор 15 разів атакував безпілотниками. Гатив дронами-камікадзе і скинув снаряд із БПЛА. Обстрілював і з важкої артилерії. Стріляв по Нікополю, Марганецькій, Покровській та Мирівській громадах", - розповів голова обладміністрації.

Загалом, за словами Лисака, в Нікопольському районі в п'ятницю пошкоджено 12 приватних будинків, автомобілі. Зачепило лінію електропередач.