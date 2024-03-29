Сирський про потребу в "мобілізації 500 тис.": Після аудиту це число суттєво зменшено

Головнокомандувач Збройних сил України Олександр Сирський заявив, що про потребу в мобілізації 500 тисяч резервістів наразі не йдеться.

"Після перегляду наших внутрішніх ресурсів і уточнення бойового складу Збройних сил ця цифра (500 тис. осіб) була суттєво зменшена. Ми очікуємо, що у нас буде достатньо людей, здатних захищати Батьківщину. Йдеться не лише про мобілізованих, а й про добровольців", - сказав Сирський в інтерв'ю "Укрінформу".

За його словами, наразі триває перегляд чисельності певних частин, які не беруть участі в бойових діях, на підставі аудиту їхньої діяльності. Сирський зазначив, що "це дало нам змогу вивільнити тисячі військовослужбовців і спрямувати їх у бойові частини".

Він нагадав, що на сьогодні вже запущено процес ротації військових частин на лінії фронту, що дає змогу забезпечити відпочинок і відновлення військовослужбовців.

"Для забезпечення цього процесу нам потрібні люди. Саме тому хотів би, щоб кожен чоловік призовного віку в Україні усвідомлював: від його волі та дій залежить, щоб Україна вистояла", - наголосив головнокомандувач.

Оцінюючи, наскільки реальною є зараз загроза наступу росіян на Харків, Сирський сказав, що "ми не можемо ігнорувати будь-яку інформацію про підготовку ворога до наступальних дій, тому вживаємо всіх заходів для адекватного реагування на таку ймовірність".

"На сьогодні проводимо великий комплекс робіт із фортифікаційного обладнання територій і позицій, встановлюємо комплексну систему загороджень, проводимо планування застосування наших військ у разі таких дій. Ми вже маємо досвід бойових дій у Харківській області, нам вдалося "прорахувати" противника і звільнити значну частину Харківщини. Саме тоді відбувся масштабний обвал російського фронту. Якщо росіяни рушать туди знову, Харків стане для них фатальним містом", - заявив головнокомандувач ЗСУ.

Водночас він зазначив, що поточна обстановка на певних напрямках є напруженою, російські окупанти далі нарощують зусилля і мають чисельну перевагу в особовому складі. Крім того, за словами Сирського, досвід минулих місяців і тижнів свідчить, що ворог значно наростив активність авіації, застосовує керовані авіабомби, веде щільний артилерійський і мінометний вогонь.

"Ще кілька днів тому перевага ворога щодо випущених боєприпасів становила співвідношення близько 6:1", - сказав він.

Сирський також зауважив, що противник щодоби зазнає значних втрат і продовжує наступальні дії на широкому фронті, "намагається будь-якою ціною вийти на межі Донецької та Луганської областей, потіснити нас на лівому березі Дніпра в Запорізькій області".

"На певних ділянках фронту нам вдалося вирівняти ситуацію щодо артилерії, і це відразу позначилося на обстановці в цілому. Наші артилеристи використовують високоточні боєприпаси для ураження скупчень противника навіть за десятки кілометрів від лінії фронту", - сказав він.