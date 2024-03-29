Події

10:34 29.03.2024

На Дніпропетровщині пошкоджено енергетичні об'єкти у трьох районах, поранені шестеро людей, серед них 5-річна дитина

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На Дніпропетровщині пошкоджено енергетичні об'єкти у трьох районах, поранені шестеро людей, серед них 5-річна дитина

Унаслідок масованої атаки ракетами і дронами на Дніпропетровщині пошкоджено енергетичні об'єкти в Дніпровському, Криворізькому й Кам'янському районах, в області шестеро людей постраждали, серед них - п'ятирічна дитина, повідомляє Офіс генерального прокурора.

"За даними слідства, у ніч на 29 березня 2024 року ворог атакував Дніпропетровщину ракетами та безпілотними літальними апаратами. Внаслідок атаки... поранено шістьох мешканців, серед яких 5-річна дитина, розпочато розслідування", - ідеться в повідомленні Офісу генпрокурора в п'ятницю.

Раніше глава Міністерства внутрішніх справ Ігор Клименко повідомив, що внаслідок нічної атаки на Україну зафіксовано шістьох постраждалих, серед них - дитина.

Як уточнює Офіс генпрокурора, у Дніпропетровській області "пошкоджено енергетичні об'єкти в Дніпровському, Криворізькому та Кам'янському районах. На одному з них постраждав чоловік. У м. Кам'янському п'ятеро поранених місцевих, серед них - 5-річна дівчинка. Пошкоджено дачні будинки та автівки містян".

За процесуального керівництва Дніпропетровської обласної прокуратури розпочато досудове розслідування за фактом порушення законів та звичаїв війни (ч. 1 ст. 438 КК України).

Теги: #дніпропетровщина

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