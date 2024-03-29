В Івано-Франківській області атаковано об'єкт критичної інфраструктури, повітряні цілі збито, без жертв

Підрозділи Сил оборони на світанку знищили повітряні цілі, які атакували об'єкти критичної інфраструктури Івано-Франківської області, обійшлося без жертв, повідомила голова обласної військової адміністрації Світлана Онищук.

"Цієї ночі ... росіяни вкотре здійснили масовану атаку по українських містах, застосувавши різні типи озброєння. Не оминула загроза і Прикарпаття. Ціллю ворога став об'єкт критичної сфери. На щастя, обійшлося без жертв. На світанку наші відважні захисники неба знешкодили повітряні цілі", - написала вона в телеграм-каналі в п'ятницю.