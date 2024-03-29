РФ у п'ятницю вдарила по трьох ТЕС ДТЕК, поранено енергетика

Російські окупанти атакували три теплоелектростанції ДТЕК, повідомив енергохолдинг.

"Серйозно пошкоджено обладнання. Після закінчення атаки енергетики оперативно почали ліквідацію наслідків", - ідеться в його повідомленні в телеграм-каналі в п'ятницю.

За попередньою інформацією, поранено одного енергетика, йому оперативно надано необхідну допомогу.

Від початку повномасштабного вторгнення ворог обстріляв ТЕС ДТЕК понад 160 разів, уточнив енергохолдинг.