Події

08:40 29.03.2024

РФ у п'ятницю вдарила по трьох ТЕС ДТЕК, поранено енергетика

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РФ у п'ятницю вдарила по трьох ТЕС ДТЕК, поранено енергетика

Російські окупанти атакували три теплоелектростанції ДТЕК, повідомив енергохолдинг.

"Серйозно пошкоджено обладнання. Після закінчення атаки енергетики оперативно почали ліквідацію наслідків", - ідеться в його повідомленні в телеграм-каналі в п'ятницю.

За попередньою інформацією, поранено одного енергетика, йому оперативно надано необхідну допомогу.

Від початку повномасштабного вторгнення ворог обстріляв ТЕС ДТЕК понад 160 разів, уточнив енергохолдинг.

 

 

Теги: #енергетика #електроенергія

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