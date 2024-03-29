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08:36 29.03.2024

Над Черкаською областю збито шість "шахедів", є влучання в об'єкт енергоінфраструктури

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Над Черкаською областю збито шість "шахедів", є влучання в об'єкт енергоінфраструктури

Сили оборони вночі ліквідували шість ворожих "шахедів" у небі Черкаської області, є руйнування житлових будинків та інфраструктурних об'єктів, повідомив голова обласної військової адміністрації Ігор Табурець у п'ятницю вранці.

"За попередньою інформацією, сили ППО збили 6 "шахедів" противника над областю. Через падіння уламків зазнало руйнувань нежитлове приміщення, також вибило вікна в приватному домогосподарстві. Крім того, наші захисники збили крилату ракету на Уманщині. У цьому випадку обійшлося без наслідків", - сказано в його телеграм-каналі.

Також очільник ОВА повідомив, що внаслідок атаки є руйнування об'єкта енергетичної інфраструктури.

"Утім, є і ракетні влучання по об'єкту енергоінфраструктури. Усі служби на місцях. Роботи з ліквідації наслідків тривають", - написав Табурець.

 

 

 

Теги: #обстріли #черкаська #шахеди

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