Над Черкаською областю збито шість "шахедів", є влучання в об'єкт енергоінфраструктури

Сили оборони вночі ліквідували шість ворожих "шахедів" у небі Черкаської області, є руйнування житлових будинків та інфраструктурних об'єктів, повідомив голова обласної військової адміністрації Ігор Табурець у п'ятницю вранці.

"За попередньою інформацією, сили ППО збили 6 "шахедів" противника над областю. Через падіння уламків зазнало руйнувань нежитлове приміщення, також вибило вікна в приватному домогосподарстві. Крім того, наші захисники збили крилату ракету на Уманщині. У цьому випадку обійшлося без наслідків", - сказано в його телеграм-каналі.

Також очільник ОВА повідомив, що внаслідок атаки є руйнування об'єкта енергетичної інфраструктури.

"Утім, є і ракетні влучання по об'єкту енергоінфраструктури. Усі служби на місцях. Роботи з ліквідації наслідків тривають", - написав Табурець.