Події

08:27 29.03.2024

Росіяни вночі та вранці обстріляли шість ОТГ Сумської області

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Росіяни вночі та вранці обстріляли шість ОТГ Сумської області

Російські війська вночі та вранці обстріляли шість ОТГ Сумської області, повідомила пресслужба ОВА в п'ятницю вранці.

"Вночі та вранці росіяни здійснили 7 обстрілів прикордонних територій і населених пунктів Сумської області. Зафіксовано 35 вибухів. Обстрілу зазнали Хотинська, Миропільська, Краснопільська, Великописарівська, Зноб-Новгородська, Середино-Будська громади", - йдеться в повідомленні.

Ворог гатив із артилерії (САУ) по Хотинській (9 вибухів) та Краснопільській (9 вибухів) громадах.

Мінометних обстрілів зазнали Зноб-Новгородська (4 вибухи), Великописарівська (6 мін), Середино-Будська (2 вибухи) та Миропільська (5 вибухів) громади.

 

 

 

Теги: #обстріли #сумська_область

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