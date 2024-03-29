29 березня: Яке сьогодні свято, все про цей день

ДЕНЬ 765 РОСІЙСЬКА АГРЕСІЯ - DAY 765 RUSSIAN AGRESSION

29 березня відзначають День фокусника, День народження Кока-коли, Міжнародний день русалки.

Православна церква вшановує пам'ять священномученика Марка.

День фокусника

Фокусник - цирковий майстер, артист, який демонструє публіці різноманітні трюки, секретом яких є обман зору і спритність рук.

Завдяки ілюзії фокусники створюють враження порушення фізичних властивостей предметів. Часто ілюзіоністи відволікають увагу глядача, наприклад, за допомогою асистентів.

Міжнародний день русалки

Свято було створено в кінці 2017 року американським телеканалом Freeform, в зв'язку з прем'єрою їх нового драматично-фантастичного телесеріалу "Сирена".

За сюжетом, біля прибережного міста Брістоль-Коув колись жили русалки. Одного разу тут з'являється таємнича блакитноока дівчина. Комусь зустріч з нею принесе смерть, а для когось вона відкриє старі таємниці провінційного міста.

Мета створення свята полягала в тому, щоб спонукати людей подивитися перший сезон серіалу. Для прем'єри телеканал Freeform навіть об'єднався з PopSugar (американська медіа-технологічна компанія), щоб створити чотириденний музей русалок в Голлівуді, в якому була жива русалка.

Взагалі, русалки зустрічаються в фольклорі багатьох культур. У давньогрецькій міфології різновидом русалок були сирени. Вони були наполовину птахами, наполовину людьми, які заманювали моряків на смерть гіпнотичними піснями.

Зрештою, схожі на риб сирени перетворилися в русалок і використовувалися в класичних європейських казках, таких, наприклад, як "Русалонька" Ганса Християна Андерсена. Русалка також з'явилася в "Пітері Пені" Дж. М. Баррі.

День народження кока-коли

Один із найбільш популярних газованих напоїв, створений американським фармацевтом Джоном Пембертоном 1886 року. Чоловік приготував напій, в якому використовував листя рослини коки, для лікування головного болю і нервів. У перших кока-колах містилися вино і кокаїн, пізніше їх вилучили, а напій зробили газованим.

Ще цього дня:

1910 - У Марселі піднявся в повітря перший гідроплан, пілотований Альбером Фабром;

1933 - Після нелегальної поїздки Радянським Союзом валлійський журналіст Гарет Джонс випустив пресреліз, у якому заявив про Голодомор в Україні;

1967 - Арешт діячів Українського Національного фронту (УНФ) Дмитра Квецька, Зеновія Красівського, Михайла Дяка, Ярослава Лесіва;

1974 - Китайські фермери поблизу Сіаня виявили поховання імператора III ст. до н. е. Цинь Ши Хуан-ді - знамениту Теракотову армію;

1991 - У Києві відбувся перший вечір поетичної групи "Бу-Ба-Бу" (Юрій Андрухович, Олександр Ірванець, Віктор Неборак);

1998 - У Португалії відкрито 16-кілометровий міст "Вашку да Гама" через річку Тежу. Його будівництво коштувало $1 млрд;

2004 - В Україні створили Громадянську кампанію "Пора!";

2004 - Болгарія, Естонія, Латвія, Литва, Румунія, Словаччина і Словенія вступили в НАТО;

2014 - В Англії та Уельсі зареєстровано перший одностатевий шлюб.

Церковне свято

Преподобний Марк був єпископом у Сирії в IV столітті. У ті часи правив Костянтин Великий, який підтримував християнство. З дозволу імператора Марк зруйнував кілька язичницьких храмів. Коли на престол зійшов імператор Юліан Відступник, Марка змусили відбудувати знищені капища. Преподобний відмовився. Тоді його схопили і довго катували. Марк стійко виніс усі муки і помер кількома роками пізніше.

Іменини: Іван, Кирило, Марк, Михайло, Пилип.