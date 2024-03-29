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06:07 29.03.2024

Федоров представив новий комплекс дистанційного розмінування

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Федоров представив новий комплекс дистанційного розмінування

Розробники з кластера Brave1 представили новий дистанційний комплекс для розмінування Ratel Deminer - мінний трал, який знаходить і нейтралізує протипіхотні міни, повідомив віцепрем'єр з інновацій, розвитку освіти, науки і технологій - міністр цифрової трансформації України Михайло Федоров.

"Розробники вже провели випробування Ratel Deminer у реальних умовах - комплекс застосовували для гуманітарного розмінування від протипіхотних мін біля Святогірська Донецької області", - повідомив Федоров у Телеграм-каналі в четвер.

Міністр повідомив, що комплекс оснащений камерою денного бачення, що допомагає краще ним керувати. Ratel Deminer знищує міни типу ПФМ-1, ПМН-4, ПМН-3 і ПМН-2.

Ratel Deminer отримав статус BRV1, це означає, що розробку визначили пріоритетною для Сил безпеки та оборони. Наразі комплекс доопрацьовують і збільшують потужності.

"Це не перша розробка від цього виробника, яка пройшла шлях до Brave1. Наземні роботи Ratel S та Ratel M отримали кодифікації, їх активно використовують у військах", - написав Федоров.

Теги: #україна #розмінування #мінцифри

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