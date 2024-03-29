Фармкомпанія "Дарниця" приєднується до Альянсу критичних лікарських засобів ЄС

ПрАТ "Фармацевтична фірма "Дарниця" (Київ) пройшла процедуру реєстрації в Генеральному директораті з питань готовності до реагування на надзвичайні ситуації у сфері охорони здоров'я (DG HERA) і приєдналася до Альянсу критичних лікарських засобів ЄС.

Як повідомляється у прес-релізі фармкомпанії, в рамках альянсу компанія братиме участь у спільній роботі країн ЄС над диверсифікацією поставок критично важливих лікарських засобів.

Для отримання повноцінного членства в альянсі "Дарниця" також пройшла реєстрацію в реєстрі відкритості (The Transparency Register), який містить перелік організацій, асоціацій, груп та осіб, що впливають на процеси ухвалення важливих для ЄС рішень.

Як повідомив агентству "Інтерфакс-Україна" директор з корпоративних, юридичних відносин та комплаєнсу фармкомпанії "Дарниця" Сергій Бобильов, Єврокомісія, керівники європейського агентства з лікарських засобів та EMA опублікували першу версію європейського списку критичних ліків, який містить більше ніж 200 діючих речовин, які вважаються критичними для систем охорони здоров'я ЄС та для яких безперервність поставок є пріоритетом.

Європейська регуляторна мережа лікарських засобів визначатиме пріоритет критичних ліків для загальноєвропейських заходів для зміцнення ланцюжка їхніх поставок.

Список містить активні речовини, які охоплюють широкий терапевтичний спектр і включає вакцини та ліки від рідкісних захворювань. Він відображає результати аналізу 600 активних речовин, взятих із шести національних переліків критичних препаратів. Європейський список буде розширено 2024 року, а потім його оновлюватимуть щороку.

"Включення до переліку не означає, що в найближчому майбутньому може виникнути дефіцит цих препаратів. Воно означає, що профілактика дефіциту особливо важлива", - сказав він.

Бобильов зазначив, що "ліки вважаються критичними, якщо вони використовуються при серйозних захворюваннях і не можуть бути легко замінені іншими ліками".

Він уточнив, що частина препаратів із цього переліку "вже виготовляються компанією, виробництво ще значної кількості може бути швидко розгорнуто".

Бобильов зазначив, що "Альянс працюватиме над переліком критичних лікарських засобів, об'єднавши досвід і ресурси своїх членів, щоб визначити проблеми в ланцюжках постачання, а також запропонувати методи для вирішення виявлених проблем.