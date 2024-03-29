Події

02:02 29.03.2024

Фармкомпанія "Дарниця" приєднується до Альянсу критичних лікарських засобів ЄС

2 хв читати
Фармкомпанія "Дарниця" приєднується до Альянсу критичних лікарських засобів ЄС

ПрАТ "Фармацевтична фірма "Дарниця" (Київ) пройшла процедуру реєстрації в Генеральному директораті з питань готовності до реагування на надзвичайні ситуації у сфері охорони здоров'я (DG HERA) і приєдналася до Альянсу критичних лікарських засобів ЄС.

Як повідомляється у прес-релізі фармкомпанії, в рамках альянсу компанія братиме участь у спільній роботі країн ЄС над диверсифікацією поставок критично важливих лікарських засобів.

Для отримання повноцінного членства в альянсі "Дарниця" також пройшла реєстрацію в реєстрі відкритості (The Transparency Register), який містить перелік організацій, асоціацій, груп та осіб, що впливають на процеси ухвалення важливих для ЄС рішень.

Як повідомив агентству "Інтерфакс-Україна" директор з корпоративних, юридичних відносин та комплаєнсу фармкомпанії "Дарниця" Сергій Бобильов, Єврокомісія, керівники європейського агентства з лікарських засобів та EMA опублікували першу версію європейського списку критичних ліків, який містить більше ніж 200 діючих речовин, які вважаються критичними для систем охорони здоров'я ЄС та для яких безперервність поставок є пріоритетом.

Європейська регуляторна мережа лікарських засобів визначатиме пріоритет критичних ліків для загальноєвропейських заходів для зміцнення ланцюжка їхніх поставок.

Список містить активні речовини, які охоплюють широкий терапевтичний спектр і включає вакцини та ліки від рідкісних захворювань. Він відображає результати аналізу 600 активних речовин, взятих із шести національних переліків критичних препаратів. Європейський список буде розширено 2024 року, а потім його оновлюватимуть щороку.

"Включення до переліку не означає, що в найближчому майбутньому може виникнути дефіцит цих препаратів. Воно означає, що профілактика дефіциту особливо важлива", - сказав він.

Бобильов зазначив, що "ліки вважаються критичними, якщо вони використовуються при серйозних захворюваннях і не можуть бути легко замінені іншими ліками".

Він уточнив, що частина препаратів із цього переліку "вже виготовляються компанією, виробництво ще значної кількості може бути швидко розгорнуто".

Бобильов зазначив, що "Альянс працюватиме над переліком критичних лікарських засобів, об'єднавши досвід і ресурси своїх членів, щоб визначити проблеми в ланцюжках постачання, а також запропонувати методи для вирішення виявлених проблем.

Теги: #україна #фармацевтика #лікарські_засоби

ЩЕ ЗА ТЕМОЮ

01:10 29.03.2024
Унаслідок атаки безпілотників у Кам'янському є постраждалий

Унаслідок атаки безпілотників у Кам'янському є постраждалий

00:40 29.03.2024
Ворог атакував безпілотниками низку об'єктів критичної інфраструктури Дніпропетровської області

Ворог атакував безпілотниками низку об'єктів критичної інфраструктури Дніпропетровської області

00:19 29.03.2024
Українсько-польські переговори аграрних асоціацій - є розуміння щодо широкої низки продуктів, щодо зерна рішення немає

Українсько-польські переговори аграрних асоціацій - є розуміння щодо широкої низки продуктів, щодо зерна рішення немає

23:58 28.03.2024
ВИБУХИ В ДНІПРІ – ТЕЛЕГРАМ-КАНАЛИ

ВИБУХИ В ДНІПРІ – ТЕЛЕГРАМ-КАНАЛИ

23:54 28.03.2024
ВИБУХИ В КАМ'ЯНСЬКОМУ – ТЕЛЕГРАМ-КАНАЛИ

ВИБУХИ В КАМ'ЯНСЬКОМУ – ТЕЛЕГРАМ-КАНАЛИ

23:31 28.03.2024
ВИБУХИ В ЧЕРКАСАХ - ТЕЛЕГРАМ-КАНАЛИ

ВИБУХИ В ЧЕРКАСАХ - ТЕЛЕГРАМ-КАНАЛИ

23:21 28.03.2024
Росіяни обстріляли 12 громад Сумської області

Росіяни обстріляли 12 громад Сумської області

22:34 28.03.2024
В Одесі було чути сильний вибух

В Одесі було чути сильний вибух

22:21 28.03.2024
РФ вивела в Чорне море підводний ракетоносець

РФ вивела в Чорне море підводний ракетоносець

18:46 28.03.2024
План України з п'яти кроків щодо розблокування українсько-польського кордону має позитивну динаміку - Шмигаль

План України з п'яти кроків щодо розблокування українсько-польського кордону має позитивну динаміку - Шмигаль

РЕКЛАМА

ВАЖЛИВЕ

ВИБУХИ В ДНІПРІ – ТЕЛЕГРАМ-КАНАЛИ

ВИБУХИ В КАМ'ЯНСЬКОМУ – ТЕЛЕГРАМ-КАНАЛИ

ВИБУХИ В ЧЕРКАСАХ - ТЕЛЕГРАМ-КАНАЛИ

Служба зовнішньої розвідки має бути більш активною

Зеленський обговорив із делегацією групи Європарламенту Renew Europe військову допомогу та євроінтеграцію України

ОСТАННЄ

Росіяни продовжують обстрілювати Херсонську громаду, одна людина загинула, троє поранені

Служба зовнішньої розвідки має бути більш активною

Міноборони України ініціювало законодавче визначення поняття "кібервійна"

У Запоріжжі ще 24 освітні заклади перейдуть на змішану форму з 1 квітня

Сирський обговорив із головою Об'єднаного комітету начштабів США Брауном потреби ЗСУ та стратегічні питання

Українська авіація за добу завдала ударів по 14 місцях скупчення окупантів та їхньої техніки

Окупанти за добу завдали чотири ракетних і 77 авіаударів по Україні, обстріляли близько 100 міст і сіл

Житель Вовчанська загинув унаслідок пожежі, спричиненої ворожим обстрілом

Генштаб: ЗС України відбили за добу на новопавлівському напрямку 13 атак окупантів, на бахмутському - 11

Посли G7 стежать за відбором нового керівництва ВККС

РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины

РЕКЛАМА