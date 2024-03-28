На Київщині 29 березня вдень пориви вітру сягатимуть 20 м/с

Укргідрометцентр попереджає про небезпечні метеорологічні явища в Київській області в п'ятницю, 29 березня, - пориви вітру вдень сягатимуть 15-20 м/с, І рівень небезпеки.

"Попередження про небезпечні метеорологічні явища на Київщині. Хмарно з проясненнями. Вночі невеликий, вдень помірний дощ. Вітер південно-західний з переходом на північно-західний, 7-12 м/с, вдень пориви 15-20 м/с", - ідеться в повідомленні Укргідрометцентру в четвер.

Температура в області вночі 4-9° тепла, вдень 11-16°; у Києві вночі 6-8° тепла, вдень 12-14°.

"29 березня вдень пориви вітру 15-20 м/с, І рівень небезпеки, жовтий", - зазначено в повідомленні Укргідрометцентру.