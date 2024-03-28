Події

15:43 28.03.2024

Німеччина оголосила про новий пакет військової допомоги Україні

1 хв читати
Німеччина оголосила про новий пакет військової допомоги Україні

Німеччина передасть Україні черговий пакет військової допомоги, повідомляє пресслужба уряду Німеччини.

До нового пакета увійшли 5 гусеничних ремонтно-евакуаційних машин Warthog і 9 гусеничних командних машин-всюдиходів Warthog, 6 машин розмінування WISENT 1 і 2 мостоукладальники BEAVER, інженерні БРЕМ Bergepanzer 2 і БРЕМ 2A1 Dachs, 9 мінних тралів і 3 автомобілі для охорони кордону, а також 6 паливозаправників Mercedes-Benz Zetros.

Крім того, українська армія отримає 14 розвідувальних БпЛА Vector, 30 розвідувальних БпЛА RQ-35 Heidrun і 5 засобів перешкод для дронів, систему спостереження SATCOM і 30 інфрачервоних камер,

До пакета входять боєприпаси до танків Leopard 2A6 і 18 тис. боєприпасів калібру 155 мм, 2056 гранатометів RGW90 Matador і 70 гранатометів GMG.

До передання готують ракети до систем ЗРК Patriot, а також 20 бойових бронемашин Marder та інше обладнання.

Теги: #україна #німеччина #військова_допомога

ЩЕ ЗА ТЕМОЮ

15:31 28.03.2024
Україна і Польща підтвердили посилення співпраці в пошуку та похованні жертв конфліктів і репресій - заява Шмигаля і Туска

Україна і Польща підтвердили посилення співпраці в пошуку та похованні жертв конфліктів і репресій - заява Шмигаля і Туска

15:25 28.03.2024
Торгівля має бути взаємовигідною для сільгоспвиробників у Польщі та Україні - заява Шмигаля і Туска

Торгівля має бути взаємовигідною для сільгоспвиробників у Польщі та Україні - заява Шмигаля і Туска

14:57 28.03.2024
Шмигаль: Можу сказати, що ми точно маємо прогрес щодо зняття блокади на кордоні з Польщею

Шмигаль: Можу сказати, що ми точно маємо прогрес щодо зняття блокади на кордоні з Польщею

02:43 28.03.2024
Ворог обстріляв Запорізьку область за допомогою БпЛА, є постраждалі

Ворог обстріляв Запорізьку область за допомогою БпЛА, є постраждалі

01:23 28.03.2024
Окупанти завдали удару по Харкову, є руйнування

Окупанти завдали удару по Харкову, є руйнування

19:19 27.03.2024
Посли ЄС досягли компромісу щодо продовження ліберального режиму торгівлі з Україною

Посли ЄС досягли компромісу щодо продовження ліберального режиму торгівлі з Україною

01:30 27.03.2024
Визначились усі учасники фінального турніру Євро-2024

Визначились усі учасники фінального турніру Євро-2024

00:08 27.03.2024
Збірна України з футболу вийшла на Євро-2024, перемігши Ісландію з рахунком 2:1

Збірна України з футболу вийшла на Євро-2024, перемігши Ісландію з рахунком 2:1

23:33 26.03.2024
Світовий банк затвердив кредит DPL для України $1,5 млрд

Світовий банк затвердив кредит DPL для України $1,5 млрд

20:45 26.03.2024
У Варшаві розпочала роботу Коаліція бронетехніки на підтримку України

У Варшаві розпочала роботу Коаліція бронетехніки на підтримку України

РЕКЛАМА

ВАЖЛИВЕ

Україна та Польща домовилися разом шукати українські родини в Польщі для дітей, евакуйованих з інтернатів через війну

Шмигаль: Можу сказати, що ми точно маємо прогрес щодо зняття блокади на кордоні з Польщею

Рада провалила голосування щодо трьох постанов, зокрема про права військовослужбовців і поліцейських на соціальний захист

У пункті пропуску "Угринів-Долгобичув" орієнтовно до 2 квітня знято блокаду пропуску вантажівок в обох напрямках

Рада оборони Києва ухвалила рішення про посилення заходів безпеки в столиці - КМВА

ОСТАННЄ

Україна та Польща наголосили на необхідності забезпечення українцям можливості відвідувати школи та вивчати український компонент

Україна та Польща домовилися разом шукати українські родини в Польщі для дітей, евакуйованих з інтернатів через війну

Основні наступальні сили на Авдіївському напрямку ворог сконцентрував на Семенівці - 3 ОШБр

Туск: Немає такої сили у світі, яка могла б підірвати нашу дружбу і солідарність з Україною

Окупанти обстріляли Моначинівку Харківської області, загинула мирна мешканка

Рада провалила голосування щодо трьох постанов, зокрема про права військовослужбовців і поліцейських на соціальний захист

Кличко зустрівся з мером Парижа в Києві

Президент Філіппін пригрозив Китаю контрзаходами у відповідь на дії в Південно-Китайському морі

Зеленський представив Службі зовнішньої розвідки нового керівника - Олега Іващенка

У пункті пропуску "Угринів-Долгобичув" орієнтовно до 2 квітня знято блокаду пропуску вантажівок в обох напрямках

РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины

РЕКЛАМА