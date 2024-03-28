Німеччина оголосила про новий пакет військової допомоги Україні

Німеччина передасть Україні черговий пакет військової допомоги, повідомляє пресслужба уряду Німеччини.

До нового пакета увійшли 5 гусеничних ремонтно-евакуаційних машин Warthog і 9 гусеничних командних машин-всюдиходів Warthog, 6 машин розмінування WISENT 1 і 2 мостоукладальники BEAVER, інженерні БРЕМ Bergepanzer 2 і БРЕМ 2A1 Dachs, 9 мінних тралів і 3 автомобілі для охорони кордону, а також 6 паливозаправників Mercedes-Benz Zetros.

Крім того, українська армія отримає 14 розвідувальних БпЛА Vector, 30 розвідувальних БпЛА RQ-35 Heidrun і 5 засобів перешкод для дронів, систему спостереження SATCOM і 30 інфрачервоних камер,

До пакета входять боєприпаси до танків Leopard 2A6 і 18 тис. боєприпасів калібру 155 мм, 2056 гранатометів RGW90 Matador і 70 гранатометів GMG.

До передання готують ракети до систем ЗРК Patriot, а також 20 бойових бронемашин Marder та інше обладнання.