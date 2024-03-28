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09:23 28.03.2024

Глава МЗС Кулеба задекларував 3,3 млн грн доходів за 2023 рік

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Глава МЗС Кулеба задекларував 3,3 млн грн доходів за 2023 рік

Міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба зазначив 3 млн 335 тис. 65 грн доходів в електронній декларації про майно і доходи за 2023 рік.

Зокрема, у 2023 році заробітна плата Кулеби становила 1 368 735 грн, роялті - 966 330 грн, прощення боргу (батько Іван Кулеба) - 1 млн грн, а його співмешканка Світлана Павелецька задекларувала 7 986 884 грн доходів.

Також він зазначив у декларації 884,2 тис. грн на банківських рахунках і 27 тис. євро готівкою, а співмешканка - $300 тис. готівкою.

Крім того, він зазначив у декларації передачу колишній дружині спільно нажитих заощаджень, а саме 21 тис. євро.

Згідно з документом, міністр володіє квартирою (52,9 кв. м) у Києві, співмешканка - квартирою (123,4 кв. м) у Києві, а діти і колишня дружина - квартирою (125,7 кв. м) у Києві.

Крім того, співмешканка Кулеби задекларувала автомобіль Lexus RX300 2022 року випуску (куплений 2022 року), наручний годинник Rolex, а також 49% у ТОВ "Ключові стратегічні наративи" і 20% у ТОВ "Книголав".

Як повідомлялося, Кулеба задекларував 234,6 тис. грн доходів за 2019 рік, 914 тис. грн доходів за 2020 рік, 1,1 млн грн доходів за 2021 рік і 1,3 млн грн доходів за 2022 рік.

Теги: #декларація #кулеба

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