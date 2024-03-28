У Запорізькій області дрони вдарили по транспортній інфраструктурі, є постраждалі

Російські окупанти в ніч на 28 березня атакували "шахедами" транспортну інфраструктуру Запорізької області, постраждали два місцеві жителі в результаті падіння уламків збитих БПЛА, повідомляють Сили оборони півдня України.

Як повідомляється, було зафіксовано влучання, зокрема, по транспортній інфраструктурі Запорізької області. При цьому люди не постраждали.

Однак у приватному секторі Запоріжжя впали уламки збитих безпілотників. Сталася пожежа, вибуховою хвилею пошкоджено понад 10 будинків. Двоє місцевих жителів дістали поранення.

Загалом бойова робота тривала близько чотирьох годин, а "шахеди" маневрували над житловими кварталами та промисловими об'єктами.

Під час атаки ворог застосував стратегічну і тактичну авіацію, а потім випустив кілька хвиль дронів-камікадзе.

За інформацією Сил оборони півдня, у Запорізькій області знищили 11 дронів, Дніпропетровській - 3, Одеській - 2.