Події

08:53 28.03.2024

Ювенальні прокурори: 537 дітей загинули в Україні в результаті збройної агресії РФ

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Ювенальні прокурори: 537 дітей загинули в Україні в результаті збройної агресії РФ

Понад 1806 дітей постраждало в Україні внаслідок повномасштабної збройної агресії РФ: станом на ранок 28 березня 2024 року, за офіційною інформацією ювенальних прокурорів, 537 дітей загинули та понад 1269 зазнали поранень різного ступеня тяжкості.

Ці цифри не остаточні. Триває робота з їхнього встановлення в місцях ведення бойових дій, на тимчасово окупованих і звільнених територіях, повідомляє Офіс генпрокурора в телеграмі.

Найбільше постраждало дітей у таких областях: Донецькій - 524, Харківській - 343, Херсонській - 149, Київській - 130, Дніпропетровській - 125, Миколаївській - 103, Запорізькій області - 100.

27 березня внаслідок удару ворога по с. Борова Ізюмського району Харківської області загинув 13-річний хлопчик, унаслідок ворожого обстрілу м. Харків постраждали 4 дитини віком від трьох місяців до тринадцяти років.

 

 

 

Теги: #діти #жертви #війна

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