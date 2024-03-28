Росіяни вночі та вранці обстріляли чотири ОТГ Сумської області
Російські війська вночі та вранці обстріляли чотири ОТГ Сумської області, повідомила пресслужба ОВА.
"Вночі та вранці росіяни провели 5 обстрілів прикордонних територій та населених пунктів Сумської області. Зафіксовано 19 вибухів. Обстрілів зазнали Юнаківська, Білопільська, Великописарівська та Есманьська громади", - йдеться в повідомленні.
По Юнаківській окупанти здійснили авіаобстріл із пусками керованих авіаційних бомб (КАБ) із літака тактичної авіації (2 вибухи).
В Есманьській зафіксовано обстріл зі стрілецької зброї.
По Великописарівській ОТГ ворог гатив із артилерії (14 вибухів).
По Білопільській ворог здійснив гранатометний обстріл (АГС) (3 вибухи).