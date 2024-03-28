ППО знищила 26 "шахедів" за ніч, які атакували Україну

Українська протиповітряна оборона за ніч знищила 26 ворожих "шахедів", якими РФ атакувала області України, повідомляють Повітряні сили ЗСУ.

"Знищено 26 ударних БПЛА типу "Shahed-136/131" у межах Одеської, Харківської, Дніпропетровської та Запорізької областей", - сказано в повідомленні.

Зазначається, що в ніч на 28 березня противник також завдав ракетно-авіаційного удару по Україні із застосуванням трьох крилатих ракет Х-22 і протирадіолокаційної ракети Х-31П (з акваторії Чорного моря), зенітної керованої ракети С-300 (Донеччина) і 28 ударних БПЛА типу "Shahed-136/131" (район пусків Курська обл. - РФ., Мис Чауда - Крим).

До відбиття удару залучалися зенітні ракетні підрозділи Повітряних Сил, мобільні вогневі групи та засоби радіоелектронної боротьби Сил оборони України, додали в повітряному командуванні.