Події

17:18 27.03.2024

Кількість поранених у Миколаєві внаслідок ракетного удару зросла до восьми - мер

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Кількість поранених у Миколаєві внаслідок ракетного удару зросла до восьми - мер

Кількість поранених унаслідок ракетного удару по Миколаєву зросла до восьми людей, повідомив мер Олександр Сенкевич.

"Миколаїв. Про наслідки обстрілів. Наразі відомо про вісьмох поранених. Це все цивільні особи", - написав він у телеграм-каналі.

"Є незначні пошкодження в чотирьох житлових будинках. Це переважно вибиті вікна у квартирах. Наші співробітники роблять об'їзд території та фіксують пошкодження", - додав він.

Раніше повідомлялося, що в середу армія РФ вдарила по Миколаєву, ймовірно, балістичною ракетою "Іскандер-М", раніше було відомо про шістьох поранених унаслідок ракетного удару.

 

Теги: #миколаїв #поранені #обстріли

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