Зеленський відвідав розташування 117 окремої бригади ТРО на Сумщині

Президент України Володимир Зеленський у межах робочої поїздки до Сумської області відвідав розташування 117 окремої бригади територіальної оборони, повідомляє його пресслужба.

Глава держави заслухав доповіді командувача оперативно-тактичного угруповання "Сіверськ" генерал-майора Дмитра Красильникова та комбрига – полковника Максима Аксамитовського щодо оперативної обстановки в зоні відповідальності бригади та взаємодії з сусідніми підрозділами.

Командувач 117 окремої бригади ТРО доповів про співвідношення сил, техніки та озброєння, поінформував про особливості та динаміку використання з боку ворога керованих авіабомб. Під час наради президент обговорив із командувачами потреби в засобах боротьби з цим типом озброєння.

Главі держави розповіли про організацію оборони на трьох лініях рубежів. Було обговорено актуальні потреби у зброї та техніці.

Також Зеленський оглянув командний пункт бригади, зокрема відділення сил підтримки, відділення роботи ППО, пункт ухвалення рішень і поспілкувався із захисниками України, подякувавши їм за щоденну службу під час війни.

Президент нагородив військовослужбовців Сил територіальної оборони Збройних сил України, Державної прикордонної служби та Національної гвардії орденами Богдана Хмельницького ІІІ ступеня, "За мужність" ІІІ ступеня, медалями "За військову службу Україні" та "Захиснику Вітчизни".